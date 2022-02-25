Абрамовичу поступят новые предложение о продаже "Челси"

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Владелец "Челси" Роман Абрамович может продать клуб.

Как сообщает Bloomberg, в покупке лондонского клуба заинтересованы спортивные инвесторы и частные компании, включая американские фирмы. В феврале Абрамович уже получал запрос о продаже.

Отмечается, что "Челси" оценивается в 1,9 миллиарда евро. Однако санкции в отношении бизнесмена могут сорвать потенциальную сделку.

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