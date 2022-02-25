Абрамовичу поступят новые предложение о продаже "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович может продать клуб.
Как сообщает Bloomberg, в покупке лондонского клуба заинтересованы спортивные инвесторы и частные компании, включая американские фирмы. В феврале Абрамович уже получал запрос о продаже.
Отмечается, что "Челси" оценивается в 1,9 миллиарда евро. Однако санкции в отношении бизнесмена могут сорвать потенциальную сделку.
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18