Абрамовичу поступят новые предложение о продаже "Челси"

1 Теги челсироман абрамович

Абрамовичу поступят новые предложение о продаже "Челси" Фото твиттер "Говорит Москва"

Владелец "Челси" Роман Абрамович может продать клуб.

Как сообщает Bloomberg, в покупке лондонского клуба заинтересованы спортивные инвесторы и частные компании, включая американские фирмы. В феврале Абрамович уже получал запрос о продаже.

Отмечается, что "Челси" оценивается в 1,9 миллиарда евро. Однако санкции в отношении бизнесмена могут сорвать потенциальную сделку.

Читайте также: "Челси" выиграл 21 трофей при Абрамовиче. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Первое правило капитализма - зачем покупать, когда можно просто украсть? Но англичане, судя по заявлениям гос.чиновников, слишком необразованные и до такого варианта ещё не додумались. Боятся, что обвинят в антисемитизме. И правильно делают... Хе-хе...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"

"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов