"Ренн" в результативном матче одолел "Монпелье"

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"Ренн" в результативном матче одолел "Монпелье"Фото: твиттер "Ренна"

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" проиграл "Ренну".

На данный момент "Ренн" ворвался в топ-4. "Монпелье" остается на 10-м месте.

"Монпелье" - "Ренн" 2:4

Голы: Терье, 8 - 0:1, Бурижо, 15 - 0:2, Ойонго, 19 - 1:2, Ваи, 41 - 2:2, Лаборд (пен), 52 - 2:3, Маер, 84 - 2:4

"Монпелье": Омлин, Суке (Макуана, 79), Коцца, Тулер, Ойонго, Саванье, Ферри, Молле (Делайе, 87), Шотар (Леруа, 87), Жермен (Самбия, 79), Ваи.

"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо, Мартен, Сантамария, Маер (Доку, 90), Лаборд (Гирасси, 74), Терье (Трюффер, 80).

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