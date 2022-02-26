"Ренн" в результативном матче одолел "Монпелье"
Фото: твиттер "Ренна"
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" проиграл "Ренну".
На данный момент "Ренн" ворвался в топ-4. "Монпелье" остается на 10-м месте.
"Монпелье" - "Ренн" 2:4
Голы: Терье, 8 - 0:1, Бурижо, 15 - 0:2, Ойонго, 19 - 1:2, Ваи, 41 - 2:2, Лаборд (пен), 52 - 2:3, Маер, 84 - 2:4
"Монпелье": Омлин, Суке (Макуана, 79), Коцца, Тулер, Ойонго, Саванье, Ферри, Молле (Делайе, 87), Шотар (Леруа, 87), Жермен (Самбия, 79), Ваи.
"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо, Мартен, Сантамария, Маер (Доку, 90), Лаборд (Гирасси, 74), Терье (Трюффер, 80).
Читайте также: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Конференций. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 февраля
-
Платини считает, что Месси не заслужил "Золотой мяч"
-
Роналду в соцсетях призвал к миру
-
"Интер" не смог обыграть "Дженоа"
-
"Леванте" разгромил "Эльче" в матче Ла Лиги
-
"Ренн" в результативном матче одолел "Монпелье"
-
"Саутгемптон" обыграл "Норвич" в матче АПЛ
-
"Хоффенхайм" вырвал победу над "Штутгартом"
-
Каррера высказался о предстоящем противостоянии "Спартака" и "РБ Лейпцига"
-
Конте прокомментировал свое будущее в "Тоттенхэме"
-
Кристенсен не перейдет в другой клуб АПЛ
-
Сербия готова принимать домашние матчи российских клубов
-
Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда
-
1
Абрамовичу поступят новые предложение о продаже "Челси"
-
"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"
-
Футболисты "Барселоны" уверены, что способны выиграть Лигу Европы
-
"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги
-
Экс-игрок сборной Франции советует Роналду задуматься о завершении карьеры
-
В Шотландии открыли памятник Алексу Фергюсону
-
Фанаты ЦСКА сделали заявление в преддверии дерби со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13