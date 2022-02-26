"Интер" не смог обыграть "Дженоа"
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Дженоа".
"Нерадзурри" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Милана" на два очка. При этом у "Интера" есть игра в запасе.
"Дженоа" - "Интер" 0:0
"Дженоа": Сиригу, Хефти, Максимович (Камбьязо, 53; Калафьори, 61), Эстигор, Васкес, Бадель, Стураро, Гудмундссон (Амири, 83), Мелегони, Портанова (Ровелла, 83), Йебоа (Каллон, 61).
"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Д`Амброзио (Кайседо, 87), Бастони, Перишич (Димарко, 83), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла (Весино, 83), Джеко, Санчес (Мартинес, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17