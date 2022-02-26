"Интер" не смог обыграть "Дженоа"

Фото: твиттер "Интера"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Дженоа".

"Нерадзурри" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Милана" на два очка. При этом у "Интера" есть игра в запасе.

"Дженоа" - "Интер" 0:0

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Максимович (Камбьязо, 53; Калафьори, 61), Эстигор, Васкес, Бадель, Стураро, Гудмундссон (Амири, 83), Мелегони, Портанова (Ровелла, 83), Йебоа (Каллон, 61).

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Д`Амброзио (Кайседо, 87), Бастони, Перишич (Димарко, 83), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла (Весино, 83), Джеко, Санчес (Мартинес, 73).

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