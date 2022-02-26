"Байер" разгромил "Арминию" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

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"Байер" разгромил "Арминию" и другие результаты 24-го тура БундеслигиФото: твиттер "Байера"

Представляем результаты матчей 24-го тура немецкой Бундеслиги.

"Байер" - "Арминия" 3:0

Голы: Аларио, 29 - 1:0, Диаби, 57 - 2:0, Диаби, 81 - 3:0

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Баккер, Фосу-Менса, Коссуну, Инкапиэ, Демирбай, Адли, Арангис, Паласиос, Аларио, Диаби, Паулиньо, Виртц.

"Арминия": Ортега, де Медина, Нильссон, Рамуш, Барретт-Лаурсен, Белло, Кастро, Ласм, Хак, Шопф, Окугава, Василиадис, Кунце, Виммер, Крюгер, Зерра.


"Унион Берлин" - "Майнц" 3:1

Голы: Харагути, 7 - 1:0, Беккер, 56 - 2:0, Авонийи, 75 - 3:0, Бюргзорг, 90 - 3:1

"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Гиссельманн, Мевальд, Озтуналы, Харагути, Хедира, Премель, Авонийи, Михель, Фогльзаммер, Беккер.

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Штегер, Боэтиюс, Ингвартсен, Бюргзорг, Тауэр, Кор, Ли Чжэ Сон, Штах, Онисиво, Буркардт.

Удаление: Кор (60).


"Боруссия" М - "Вольфсбург" 2:2

Голы: Винд, 6 - 0:1, Борнаув, 33 - 0:2, Тюрам, 42 - 1:2, Эмболо, 82 - 2:2

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Байер, Бенсебайни, Херрманн, Коне, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Эмболо, Плеа, Тюрам.

"Вольфсбург": Кастельс, Баку, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Мбабу, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Арнольд, Филипп, Вранкс, Крузе, Винд.

Удаление: Лакруа (70).


"Фрайбург" - "Герта" 3:0

Голы: Грифо (пен), 12 - 1:0, Шаде, 83 - 2:0, Хелер, 86 - 3:0

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шлоттербек, Шаде, Вайсхаупт, Хефлер, Грифо, Шаллаи, Эггештайн, Чжон Ву Ен, Хелер, Демирович, Петерсен.

"Герта": Лотка, Пекарик, Боята, Гехтер, Бьеркан, Рекер, Ли Дон Чжун, Эккеленкамп, Дарида, Тузар, Сердар, Зельке, Йоветич, Бельфодиль, Рихтер.


"Гройтер" - "Кельн" 1:1

Голы: Кайнц, 52 - 0:1, Грисбек, 69 - 1:1

"Гройтер": Линде, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер, Зегуин, Тилльманн, Пулулу, Дудзяк, Кристиансен, Нильсен, Левелинг, Хргота.

"Кельн": Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Шауб, Дуда, Шиндлер, Любичич, Кайнц, Схири, Озджан, Тильманн, Андерссон, Модест, Ут.      

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