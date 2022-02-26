"Байер" разгромил "Арминию" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Байера"
Представляем результаты матчей 24-го тура немецкой Бундеслиги.
"Байер" - "Арминия" 3:0
Голы: Аларио, 29 - 1:0, Диаби, 57 - 2:0, Диаби, 81 - 3:0
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Баккер, Фосу-Менса, Коссуну, Инкапиэ, Демирбай, Адли, Арангис, Паласиос, Аларио, Диаби, Паулиньо, Виртц.
"Арминия": Ортега, де Медина, Нильссон, Рамуш, Барретт-Лаурсен, Белло, Кастро, Ласм, Хак, Шопф, Окугава, Василиадис, Кунце, Виммер, Крюгер, Зерра.
"Унион Берлин" - "Майнц" 3:1
Голы: Харагути, 7 - 1:0, Беккер, 56 - 2:0, Авонийи, 75 - 3:0, Бюргзорг, 90 - 3:1
"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Гиссельманн, Мевальд, Озтуналы, Харагути, Хедира, Премель, Авонийи, Михель, Фогльзаммер, Беккер.
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Штегер, Боэтиюс, Ингвартсен, Бюргзорг, Тауэр, Кор, Ли Чжэ Сон, Штах, Онисиво, Буркардт.
Удаление: Кор (60).
"Боруссия" М - "Вольфсбург" 2:2
Голы: Винд, 6 - 0:1, Борнаув, 33 - 0:2, Тюрам, 42 - 1:2, Эмболо, 82 - 2:2
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Байер, Бенсебайни, Херрманн, Коне, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Эмболо, Плеа, Тюрам.
"Вольфсбург": Кастельс, Баку, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Мбабу, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Арнольд, Филипп, Вранкс, Крузе, Винд.
Удаление: Лакруа (70).
"Фрайбург" - "Герта" 3:0
Голы: Грифо (пен), 12 - 1:0, Шаде, 83 - 2:0, Хелер, 86 - 3:0
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шлоттербек, Шаде, Вайсхаупт, Хефлер, Грифо, Шаллаи, Эггештайн, Чжон Ву Ен, Хелер, Демирович, Петерсен.
"Герта": Лотка, Пекарик, Боята, Гехтер, Бьеркан, Рекер, Ли Дон Чжун, Эккеленкамп, Дарида, Тузар, Сердар, Зельке, Йоветич, Бельфодиль, Рихтер.
"Гройтер" - "Кельн" 1:1
Голы: Кайнц, 52 - 0:1, Грисбек, 69 - 1:1
"Гройтер": Линде, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер, Зегуин, Тилльманн, Пулулу, Дудзяк, Кристиансен, Нильсен, Левелинг, Хргота.
"Кельн": Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Шауб, Дуда, Шиндлер, Любичич, Кайнц, Схири, Озджан, Тильманн, Андерссон, Модест, Ут.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20