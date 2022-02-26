"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Уотфорд"

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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Уотфорд"Фото: твиттер "МЮ"

В рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Уотфордом".

"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Теллес (Шоу, 74), Матич (Рэшфорд, 74), Погба, Фред (Санчо, 62), Бруну Фернандеш, Роналду, Эланга.

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Клеверли (Куцка, 80), Луза, Нгакиа (Кабаселе, 63), Кинг (Сема, 63), Деннис, Сарр.


"Брентфорд" - "Ньюкасл" 0:2

Голы: Жоэлинтон, 33 - 0:1, Уиллок, 44 - 0:2

"Брентфорд": Райя, Айер (Канос, 72), Янссон, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен (Эриксен, 52), Янельт, Дасилва, Висса (Тоуни, 62), Мбемо.

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Уиллок (Ласселс, 83), Фрэйзер (Альмирон, 90), Мерфи (Бруно Гимараэс, 64), Вуд, Жоэлинтон.

Удаление: Дасилва (11).


"Кристал Пэлас" - "Бернли" 1:1

Голы: Шлупп, 9 - 1:0, Миливоевич (аг), 46 - 1:1

"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Матета, 60), Галлахер, Шлупп (Куяте, 84), Олисе, Заа.

"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс (Тэйлор, 60), Леннон, Корк (Вествуд, 60), Браунхилл, Родригес (Барнс, 88), Вегорст, Макнил.

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