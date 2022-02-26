"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Уотфорд"
Фото: твиттер "МЮ"
В рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Уотфордом".
"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 0:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Теллес (Шоу, 74), Матич (Рэшфорд, 74), Погба, Фред (Санчо, 62), Бруну Фернандеш, Роналду, Эланга.
"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Клеверли (Куцка, 80), Луза, Нгакиа (Кабаселе, 63), Кинг (Сема, 63), Деннис, Сарр.
"Брентфорд" - "Ньюкасл" 0:2
Голы: Жоэлинтон, 33 - 0:1, Уиллок, 44 - 0:2
"Брентфорд": Райя, Айер (Канос, 72), Янссон, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен (Эриксен, 52), Янельт, Дасилва, Висса (Тоуни, 62), Мбемо.
"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Уиллок (Ласселс, 83), Фрэйзер (Альмирон, 90), Мерфи (Бруно Гимараэс, 64), Вуд, Жоэлинтон.
Удаление: Дасилва (11).
"Кристал Пэлас" - "Бернли" 1:1
Голы: Шлупп, 9 - 1:0, Миливоевич (аг), 46 - 1:1
"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Матета, 60), Галлахер, Шлупп (Куяте, 84), Олисе, Заа.
"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс (Тэйлор, 60), Леннон, Корк (Вествуд, 60), Браунхилл, Родригес (Барнс, 88), Вегорст, Макнил.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18