"Хетафе" и "Алавес" расписали результативную ничью

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"Хетафе" и "Алавес" расписали результативную ничьюФото: твиттер "Алавеса"

В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" в меньшинстве вырвал ничью у "Алавеса".

"Хетафе" - "Алавес" 2:2

Голы: Эскаланте, 45 - 0:1, Унал, 55 - 1:1, Мендес, 56 - 1:2, Унал, 72 - 2:2

"Хетафе": Сория, Суарес (Оскар Родригес, 62), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Иглесиас, 70), Сандро Рамирес (Майораль, 62), Унал (Мата, 90).

"Алавес": Пачеко, Теналья, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мендес (Вальехо, 72), Пина (Пере Понс, 90), Эскаланте, Лум (Пельистри, 85), Хоселу, Риоха.

Удаление: Куэнка (32).

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