"Хетафе" и "Алавес" расписали результативную ничью
Фото: твиттер "Алавеса"
В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" в меньшинстве вырвал ничью у "Алавеса".
"Хетафе" - "Алавес" 2:2
Голы: Эскаланте, 45 - 0:1, Унал, 55 - 1:1, Мендес, 56 - 1:2, Унал, 72 - 2:2
"Хетафе": Сория, Суарес (Оскар Родригес, 62), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Иглесиас, 70), Сандро Рамирес (Майораль, 62), Унал (Мата, 90).
"Алавес": Пачеко, Теналья, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мендес (Вальехо, 72), Пина (Пере Понс, 90), Эскаланте, Лум (Пельистри, 85), Хоселу, Риоха.
Удаление: Куэнка (32).
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14