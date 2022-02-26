"Страсбур" сыграл вничью с "Ниццей" в Лиге 1
Фото: сайт "Ниццы"
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Ницца" в меньшинстве отстояла ничью со "Страсбуром".
"Ницца" смогла подняться на второе место. "Страсбур" остается пятым.
"Страсбур" - "Ницца" 0:0
"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен, Каси, Прцич (Диалло, 66), Томассон, Белльгард (Сиссоко, 75), Гамейро, Ажорк.
"Ницца": Бенитес, Лотомба, Данте, Данило, Росарио, Бар, Шнайдерлин, Тюрам (Лемина, 66), Клюйверт (Будауи, 66), Делор (Гессан, 69), Гуири (Стенгс, 82).
Удаления: Данте (48), Клюйверт (85).
Читайте также: "Ренн" в результативном матче одолел "Монпелье". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном"
-
"Бензема" принес "Реалу" победу над "Райо Вальекано"
-
"Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт"
-
Дубль Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Эмполи"
-
Фанаты "Спартака" устроили драку после гола ЦСКА
-
Рангник прокомментировал ничью с "Уотфордом"
-
В РФС высказались о возможной изоляции российского футбола
-
"Страсбур" сыграл вничью с "Ниццей" в Лиге 1
-
ЦСКА вышел победителем из дерби со "Спартаком"
-
Эриксен впервые сыграл в официальном матче после остановки сердца на Евро-2020
-
"Астон Вилла" Джеррарда победила "Брайтон"
-
"Хетафе" и "Алавес" расписали результативную ничью
-
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Уотфорд"
-
Хави оценил игру зимних новичков "Барселоны"
-
"Байер" разгромил "Арминию" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги
-
Вице-президент РФС: "Официального отказа Польши от матча нет"
-
"Салернитана" и "Болонья" не выявили победителя в матче Серии А
-
Гвардиола: "Я много раз говорил футблистам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их"
-
"Сочи" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ
-
Сборная Швеции не будет играть против России в стыках ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13