"Страсбур" сыграл вничью с "Ниццей" в Лиге 1

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"Страсбур" сыграл вничью с "Ниццей" в Лиге 1Фото: сайт "Ниццы"

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Ницца" в меньшинстве отстояла ничью со "Страсбуром".

"Ницца" смогла подняться на второе место. "Страсбур" остается пятым.

"Страсбур" - "Ницца" 0:0

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен, Каси, Прцич (Диалло, 66), Томассон, Белльгард (Сиссоко, 75), Гамейро, Ажорк.

"Ницца": Бенитес, Лотомба, Данте, Данило, Росарио, Бар, Шнайдерлин, Тюрам (Лемина, 66), Клюйверт (Будауи, 66), Делор (Гессан, 69), Гуири (Стенгс, 82).

Удаления: Данте (48), Клюйверт (85).  

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