Ваноли прокомментировал поражение от ЦСКА
Фото: твиттер "Спартака"
Наставник "Спартака" Паоло Ваноли подвел итоги дерби против ЦСКА (0:2).
"Я пришел сюда в большой проект. Сейчас мы заложили базу для него. У нас в команде семь футболистов моложе 21 года. Им непросто вписываться и играть в "Спартаке". Мне приятно закладывать эту базу. Я доволен игрой Кристофера Мартинса. У него была небольшая проблема с голеностопом, так же как и у Георгия Джикии.
Первый гол стал определяющим. В таких матчах детали определяют результат. У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути. Сейчас команда расстроена, однако команда должна двигаться вперед", - приводит слова Ваноли "Спорт-Экспресс".
После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на 9-м месте.
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