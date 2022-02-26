Бьелсе грозит увольнение из "Лидса"

Фото: инстаграм "Лидса"

"Лидс" в ближайшее время может уволить наставника команды Марсело Бьелсу.

Как сообщает The Athletic, аргентинского специалиста может заменить экс-тренер "РБ Лейпцига" Джесси Марш.

Стоит отметить, что "Лидс" проиграл четыре матча кряду с общим счетом 2:17.

На данный момент клуб идет в АПЛ на 16-й позиции.

Читайте также: "Тоттенхэм" разгромил "Лидс" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru