"Атлетико" победил "Сельту" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Атлетико"
В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Сельтой".
"Атлетико" идет в чемпионате на четвертом месте, опережая "Барселону" на 3 очка. Однако у каталонцев две игры в запасе.
"Атлетико" - "Сельта" 2:0
Голы: Лоди, 36 - 1:0, Лоди, 60 - 2:0
"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди (де Пауль, 63), Кондогбиа (Лемар, 68), Эррера, Льоренте (Карраско, 64), Корреа (Гризманн, 64), Жоау Феликс (Суарес, 72).
"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Солари, 81), Мендес, Серви (Нолито, 75), Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14