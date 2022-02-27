"Атлетико" победил "Сельту" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Атлетико"

В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Сельтой".

"Атлетико" идет в чемпионате на четвертом месте, опережая "Барселону" на 3 очка. Однако у каталонцев две игры в запасе.

"Атлетико" - "Сельта" 2:0

Голы: Лоди, 36 - 1:0, Лоди, 60 - 2:0

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди (де Пауль, 63), Кондогбиа (Лемар, 68), Эррера, Льоренте (Карраско, 64), Корреа (Гризманн, 64), Жоау Феликс (Суарес, 72).

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Солари, 81), Мендес, Серви (Нолито, 75), Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 75).

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