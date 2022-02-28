Президент "Лиона" мечтает вернуть Бензема

Фото: инстаграм Карима Бензема

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола хотел бы вернуть форварда "Реала" Карима Бензема.

"Я не думаю, что президент "Реала" отпустит Карима просто так. Однако как только у нас появится возможность вернуть его, мы ей воспользуемся. Но в любом случае это правда: наша мечта - вернуть Бензема", - приводит слова Ола Europe1.

Напомним, что Бензема является воспитанником французского клуба. Он перебрался в "Реал" в 2009 году.

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