Президент "Лиона" мечтает вернуть Бензема
Фото: инстаграм Карима Бензема
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола хотел бы вернуть форварда "Реала" Карима Бензема.
"Я не думаю, что президент "Реала" отпустит Карима просто так. Однако как только у нас появится возможность вернуть его, мы ей воспользуемся. Но в любом случае это правда: наша мечта - вернуть Бензема", - приводит слова Ола Europe1.
Напомним, что Бензема является воспитанником французского клуба. Он перебрался в "Реал" в 2009 году.
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