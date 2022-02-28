УЕФА готовится исключить "Спартак" из Лиги Европы

УЕФА собирается исключить "Спартак" из Лиги Европы, сообщает Bild.

"Мы поддерживаем тесный контакт с ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решениям. Мы предполагаем, что матчи будут отменены", - заявил президент "РБ Лейпцига" Оливер Минтцлафф.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы "Спартак" должен встретиться с "РБ Лейпцигом". Игры запланированы на 10 и 17 марта.

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