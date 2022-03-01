Бийол не собирается уходить из ЦСКА

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Хавбек ЦСКА Яка Бийол продлил соглашение с клубом, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, 23-летний словенец принял решение остаться в клубе, несмотря на предложения от европейских клубов.

Бийол выступает за "армейцев" с 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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