Бийол не собирается уходить из ЦСКА
Фото: Википедия
Хавбек ЦСКА Яка Бийол продлил соглашение с клубом, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, 23-летний словенец принял решение остаться в клубе, несмотря на предложения от европейских клубов.
Бийол выступает за "армейцев" с 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
Читайте также: Бийол останется в ЦСКА, несмотря на санкции против клуба. | http://soccernews.ru
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