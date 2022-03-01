Чемпионат Украины могут доиграть в трех странах

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил о возможном варианте проведения чемпионата Украины.

"Предложение уже на столе. Румыния готова, Польша и Венгрия - тоже. Я знаю, что Чеферин думает об этом, организовать это будет несложно, если захотеть", - приводит слова Луческу La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что УПЛ была приостановлена после начала военной операции России на территории Украины.

После зимнего перерыва в чемпионате лидирует "Шахтер".

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