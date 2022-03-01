Чемпионат Украины могут доиграть в трех странах
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил о возможном варианте проведения чемпионата Украины.
"Предложение уже на столе. Румыния готова, Польша и Венгрия - тоже. Я знаю, что Чеферин думает об этом, организовать это будет несложно, если захотеть", - приводит слова Луческу La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что УПЛ была приостановлена после начала военной операции России на территории Украины.
После зимнего перерыва в чемпионате лидирует "Шахтер".
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Чемпионат Украины могут доиграть в трех странах
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13