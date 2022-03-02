Дзюба отреагировал на критику от украинца Миколенко

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбаэвертонвиталий миколенко

Дзюба отреагировал на критику от украинца Миколенко Фото твиттер "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба не оставил без внимания критику со стороны украинца Виталия Миколенко.

Ранее хавбек "Эвертона" и сборной Украины упрекнул Дзюбу в том, что тот публично не высказался о ситуации на Украине.

"Они только говорить и могут", - написал Дзюба в инстаграме, ответив на просьбу подписчика.

Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию на Донбассе.

Читайте также: Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после поражения от "Бетиса". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фарке покинул пост тренера "Краснодара"

Фарке покинул пост тренера "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов