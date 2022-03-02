Дзюба отреагировал на критику от украинца Миколенко
Фото твиттер "Зенита"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба не оставил без внимания критику со стороны украинца Виталия Миколенко.
Ранее хавбек "Эвертона" и сборной Украины упрекнул Дзюбу в том, что тот публично не высказался о ситуации на Украине.
"Они только говорить и могут", - написал Дзюба в инстаграме, ответив на просьбу подписчика.
Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию на Донбассе.
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