Дзюба отреагировал на критику от украинца Миколенко

Фото твиттер "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба не оставил без внимания критику со стороны украинца Виталия Миколенко.

Ранее хавбек "Эвертона" и сборной Украины упрекнул Дзюбу в том, что тот публично не высказался о ситуации на Украине.

"Они только говорить и могут", - написал Дзюба в инстаграме, ответив на просьбу подписчика.

Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию на Донбассе.

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