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Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить "Локомотив".

Как сообщает "Матч ТВ", руководство клуба уже контактировало с тренером. Контракт Карпина с РФС истекает в конце марта.

Напомним, что ранее "Локомотив" покинул Маркус Гисдоль. Причина - спецоперация России на Донбассе.

Сборная России в марте должна была принять участие в стыках ЧМ-2022, однако ФИФА исключила национальную команду от турнира.

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