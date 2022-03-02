Карпин может возглавить "Локомотив"

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Карпин может возглавить "Локомотив" Фото твиттер сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить "Локомотив".

Как сообщает "Матч ТВ", руководство клуба уже контактировало с тренером. Контракт Карпина с РФС истекает в конце марта.

Напомним, что ранее "Локомотив" покинул Маркус Гисдоль. Причина - спецоперация России на Донбассе.

Сборная России в марте должна была принять участие в стыках ЧМ-2022, однако ФИФА исключила национальную команду от турнира.

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