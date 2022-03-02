ПСЖ нашел замену Ди Марии в "Барселоне"
Фото: инстаграм Усмана Дембеле
ПСЖ нацелился на вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.
Как сообщает журналист Адриан Гренье, парижане рассматривают 24-летнего француза в качестве замены Анхелю Ди Марии.
Контракт Дембеле с "Барсой" истекает по окончании сезона и ПСЖ может подписать его свободным агентом.
Отметим, что соглашение Ди Марии также истекает этим летом и у клуба нет планов об его продлении.
Читайте также: Дембеле может продлить контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Фарке покинул пост тренера "Краснодара"
-
Официально: Ракицкий покинул "Зенит"
-
ПСЖ нашел замену Ди Марии в "Барселоне"
-
"Барселона" вступила в борьбу за хавбека "Монако"
-
Карпин может возглавить "Локомотив"
-
"Манчестер Юнайтед" предлагает Араухо в 2,5 раза больше, чем "Барселона"
-
Стало известно, сколько Абрамович требует за "Челси"
-
Федун высказался о финансовых проблемах
-
"Реал" считает "Манчестер Сити" главным конкурентом в борьбе за Холанда
-
Швейцарский бизнесмен может купить "Челси" у Абрамовича
-
Федун потерял около 80 процентов своего состояния
-
Мбаппе продолжит игнорировать предложения ПСЖ
-
Дзюба отреагировал на критику от украинца Миколенко
-
"Милан" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
"Ференцварош" Черчесова вышел в полуфинал Кубка Венгрии
-
Главные новости дня: 1 марта
-
Дембеле может продлить контракт с "Барселоной"
-
"Мидлсбро" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии
-
"Ницца" стала первым финалистом Кубка Франции
-
"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13