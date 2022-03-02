ПСЖ нашел замену Ди Марии в "Барселоне"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле

ПСЖ нацелился на вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

Как сообщает журналист Адриан Гренье, парижане рассматривают 24-летнего француза в качестве замены Анхелю Ди Марии.

Контракт Дембеле с "Барсой" истекает по окончании сезона и ПСЖ может подписать его свободным агентом.

Отметим, что соглашение Ди Марии также истекает этим летом и у клуба нет планов об его продлении.

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