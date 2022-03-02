Официально: Ракицкий покинул "Зенит"

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Официально: Ракицкий покинул "Зенит"Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов

"Зенит" объявил об уходе защитника Ярослава Ракицкого.

"В связи с тяжелой семейной ситуацией футболист попросил о досрочном расторжении контракта с клубом. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях", - говорится в заявлении клуба.

Ракицкий выступал за "Зенит" с 2019 года. За это время он провел 108 матчей, забил 7 голов и отдал 15 ассистов.

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