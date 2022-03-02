"Алания" выбила тульский "Арсенал" из Кубка России
Фото: твиттер "Алании"
В рамках 1/8 финала Кубка России "Алания" минимально переиграла тульский "Арсенал".
Таким образом, клуб из Владикавказа прошел в четвертьфинал турнира.
"Алания" - "Арсенал" Тула 1:0
Гол: Хубулов, 4 - 1:0
"Алания": Засеев (Хугаев, 59), Качмазов, Солдатенко, Татаев, Кочиев, Хабалов (Бутаев, 85), Хосонов, Цараев, Кобесов (Машуков, 59), Гурциев (Хадарцев, 59), Хубулов (Гиоргобиани, 67).
"Арсенал" Тула: Коченков, Беляев, Радакович, Сокол, Степанов, Э. Кангва, Чаушич, Гулиев, Давиташвили, Кангва (Панченко, 82), Марков (Деспотович, 46).
Читайте также: "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка России, разгромив "Нижний Новгород". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Краснодар" вступил в борьбу за Карпина
-
Лоськов возглавил "Локомотив"
-
ЦСКА добыл победу над "Сочи" и вышел в 1/4 финала Кубка России
-
Все легионеры покинут "Краснодар" из-за Крыховяка
-
РФС может включить два крымских клуба в состав ФНЛ-2
-
Дзюба высказался о ситуации на Украине
-
Крыховяк хочет покинуть "Краснодар"
-
1
"Эвертон" прекратил сотрудничество с тремя российскими компаниями
-
"Краснодар" хочет пригласить Карпина
-
Шварц не хочет покидать "Динамо", несмотря на требования Немецкого футбольного союза
-
"Алания" выбила тульский "Арсенал" из Кубка России
-
Фарке покинул пост тренера "Краснодара"
-
Официально: Ракицкий покинул "Зенит"
-
ПСЖ нашел замену Ди Марии в "Барселоне"
-
"Барселона" вступила в борьбу за хавбека "Монако"
-
Карпин может возглавить "Локомотив"
-
"Манчестер Юнайтед" предлагает Араухо в 2,5 раза больше, чем "Барселона"
-
Стало известно, сколько Абрамович требует за "Челси"
-
Федун высказался о финансовых проблемах
-
"Реал" считает "Манчестер Сити" главным конкурентом в борьбе за Холанда