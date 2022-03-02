"Алания" выбила тульский "Арсенал" из Кубка России

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"Алания" выбила тульский "Арсенал" из Кубка РоссииФото: твиттер "Алании"

В рамках 1/8 финала Кубка России "Алания" минимально переиграла тульский "Арсенал".

Таким образом, клуб из Владикавказа прошел в четвертьфинал турнира.

"Алания" - "Арсенал" Тула 1:0

Гол: Хубулов, 4 - 1:0

"Алания": Засеев (Хугаев, 59), Качмазов, Солдатенко, Татаев, Кочиев, Хабалов (Бутаев, 85), Хосонов, Цараев, Кобесов (Машуков, 59), Гурциев (Хадарцев, 59), Хубулов (Гиоргобиани, 67).

"Арсенал" Тула: Коченков, Беляев, Радакович, Сокол, Степанов, Э. Кангва, Чаушич, Гулиев, Давиташвили, Кангва (Панченко, 82), Марков (Деспотович, 46).

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