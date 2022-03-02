"Краснодар" хочет пригласить Карпина
"Краснодар" определился с приоритетным кандидатом на пост тренера команды.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", "быки" всерьез рассматривают кандидатуру наставника сборной России Валерия Карпина. Его контракт с РФС истекает в конце марта.
Напомним, что ранее "Краснодар" покинул немец Даниэль Фарке, возглавивший команды в январе.
После 19 туров "Краснодар" идет в РПЛ на 6-м месте.
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