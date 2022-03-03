"Рубин" обыграл "Ротор" в Кубке России
Фото: твиттер "Рубина"
В рамках 1/8 финала Кубка России "Рубин" одержал победу над "Ротором".
Таким образом, казанский клуб вышел в следующую стадию турнира.
"Рубин" - "Ротор" 2:1
Голы: Минаев, 12 - 0:1, Лисакович (пен), 27 - 1:1, Лисакович (пен), 73 - 2:1
"Рубин": Дюпин, Бегич, Тальби, Самошников, Ломовицкий (Уремович, 76), Хакшабанович, Кучаев, Мусаев, Кварацхелия (Онугха, 76), Бакаев (Зуев, 46), Лисакович (Апшацев, 86).
"Ротор": Байрыев, Дудиев (Слепов, 79), Обухов, Мартынов, Ташаев (Щеткин, 66), Макаров, Чуканов (Кипиани, 74), Махатадзе, Аулад, Муллин (Кавтарадзе, 79), Минаев (Серченков, 74).
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