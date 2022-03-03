Лоськов прокомментировал вылет "Локомотива" из Кубка России

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Лоськов прокомментировал вылет "Локомотива" из Кубка РоссииФото: instagram

И.о. тренера "Локомотива" Дмитрий Лоськов дал комментарии после поражения от "Енисея" (0:4) в рамках 1/8 финала Кубка России.

"Я хотел бы поздравить "Енисей". Заслуженная победа, они проходят дальше. Жалко, что мы выпали из турнира. Будем работать дальше", - приводит слова Лоськова Sport24.

Напомним, что Лоськов начал тренировать "Локомотив" на этой неделе после ухода Маркуса Гисдоля.

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