Кухта и Бека-Бека высказались о своем будущем в "Локомотиве"

Фото: инстаграм Алексиса Бека-Бека

Легионеры "Локомотива" Ян Кухта и Алексис Бека Бека не собираются покидать клуб.

"Да, я останусь в Москве", - заявил Кухта.

"Останусь ли я в Москве? Да", - приводит слова Бека Бека Sport24.

Оба футболиста присоединились к московскому клубу в этом сезоне. Бека Бека провел 17 игр и отдал два ассиста. Кухта принял участие всего в одном матче.

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