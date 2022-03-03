Кухта и Бека-Бека высказались о своем будущем в "Локомотиве"
Фото: инстаграм Алексиса Бека-Бека
Легионеры "Локомотива" Ян Кухта и Алексис Бека Бека не собираются покидать клуб.
"Да, я останусь в Москве", - заявил Кухта.
"Останусь ли я в Москве? Да", - приводит слова Бека Бека Sport24.
Оба футболиста присоединились к московскому клубу в этом сезоне. Бека Бека провел 17 игр и отдал два ассиста. Кухта принял участие всего в одном матче.
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