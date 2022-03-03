Агент Магнуссона отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА

Элиас Ньярдарсон, агент защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, отрицает слухи о возможном уходе футболиста из клуба.

"Мы удивлены новостями, что Хердур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждет шанс проявить себя. Разумеется, он следит за ситуацией в мире. Однако сейчас Хердур хочет вернуться на прежний уровень и выступать за ЦСКА.

Он не думает об уходе. Если ФИФА, РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас", - приводит слова агента Sport24.

Отметим, что из-за травмы Магнуссон последний раз появлялся на поле в апреле 2021 года.

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