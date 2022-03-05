Хави высказался о возможном трансфере Холанда в "Барселону"

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Хави высказался о возможном трансфере Холанда в "Барселону" Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

Наставник "Барселоны" Хави высказался о возможном трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Я не могу разглашать подробности. Мы работаем над настоящим и будущим этого клуба. Когда что-то будет объявлено, вы всё узнаете", - цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Соглашение норвежца с клубом рассчитано до лета 2024 года. Ближайшим летом клаусула футболиста будет составлять 75 миллионов евро.

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