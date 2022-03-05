"Вильярреал" проиграл "Осасуне"

Теги вильярреалосасуна

"Вильярреал" проиграл "Осасуне"Фото: твиттер "Осасуны"

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" уступил "Осасуне".

Благодаря победе "Осасуна" вышла на девятое место. "Вильярреал" остается седьмым.

"Осасуна" - "Вильярреал" 1:0

Гол: Чими Авила, 63 - 1:0

"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Санчес, Мартинес (Брашанац, 71), Рубен Гарсия (Ойер Санхурхо, 89), Торро, Монкайола, Чими Авила (Аридане, 81), Кике Гарсия (Будимир, 71).

"Вильярреал": Рульи, Орье (Тригерос, 77), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено (Мойсес Гомес, 58), Пино (Чуквуэзе, 77), Капу, Парехо (Коклен, 84), Ло Чельсо (Диа, 77), Данджума.   

Читайте также: "Алавес" отобрал очки у "Севильи". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"

Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов