РПЛ и ФНЛ сделали совместное заявление касательно исключения из Ассоциации Европейских футбольных лиг
РПЛ и ФНЛ сделали совместное заявление об исключении из Ассоциации европейских футбольных лиг.
"Ассоциация Европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-Лигу и Футбольную Национальную Лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.
В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке", - говорится в заявлении.
Напомним, что сборная России и все российские клуб были отстранены от всех соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.
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