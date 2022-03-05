РПЛ и ФНЛ сделали совместное заявление касательно исключения из Ассоциации Европейских футбольных лиг

РПЛ и ФНЛ сделали совместное заявление об исключении из Ассоциации европейских футбольных лиг.

"Ассоциация Европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-Лигу и Футбольную Национальную Лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке", - говорится в заявлении.

Напомним, что сборная России и все российские клуб были отстранены от всех соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

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