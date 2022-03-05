"Удинезе" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А
Фото: твиттер "Удинезе"
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Удинезе" одержал победу над "Сампдорией".
"Удинезе" - "Сампдория" 2:1
Голы: Деулофеу, 3 - 1:0, Удоджи, 12 - 2:0, Капуто, 13 - 2:1
"Удинезе": Сильвестри, Молина, Мари, Родриго Бекао, Перес, Удоджи, Арслан (Яяло, 73), Перейра, Уолас, Деулофеу, Бету (Пуссетто, 82).
"Сампдория": Фальконе, Берешиньски, Йосида (Феррари, 72), Колли, Мурру (Ауджелло, 77), Кандрева (Сабири, 68), Ринкон, Экдаль (Роналду Виейра, 67), Сенси (Джовинко, 77), Куальярелла, Капуто.
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|Команда
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|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17