"Удинезе" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А

Теги удинезесампдория

"Удинезе" обыграл "Сампдорию" в матче Серии АФото: твиттер "Удинезе"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Удинезе" одержал победу над "Сампдорией".

"Удинезе" - "Сампдория" 2:1

Голы: Деулофеу, 3 - 1:0, Удоджи, 12 - 2:0, Капуто, 13 - 2:1

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Мари, Родриго Бекао, Перес, Удоджи, Арслан (Яяло, 73), Перейра, Уолас, Деулофеу, Бету (Пуссетто, 82).

"Сампдория": Фальконе, Берешиньски, Йосида (Феррари, 72), Колли, Мурру (Ауджелло, 77), Кандрева (Сабири, 68), Ринкон, Экдаль (Роналду Виейра, 67), Сенси (Джовинко, 77), Куальярелла, Капуто.  

Читайте также: "Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Вильярреал" проиграл "Осасуне"

"Вильярреал" проиграл "Осасуне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов