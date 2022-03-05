Лоськов не сможет присутствовать на игре с "Химками"

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И.о. тренера "Локомотива" Дмитрий Лоськов пропустит матче против "Химок".

Как сообщает "Матч ТВ", 48-летний специалист не сможет присутствовать на игре из-за болезни. Вместо него руководить командой будет Олег Пашинин. Команду к игре готовит Марвин Комппер.

Матч между "Локомотивом" и "Химками" состоится 6 марта в 14:00 (мск).

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