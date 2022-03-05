"Байер" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги
Фото: сайт "Баварии"
Представляем результаты матчей 25-го тура немецкой Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" 1:1
Голы: Демирович, 38 - 0:1, Анхелиньо, 90 - 1:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 58), Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Ольмо, 58), Форсберг (Собослаи, 79), Айдара, Нкунку, Поульсен (Андре Силва, 59).
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Гульде (Шлоттербек, 89), Линхарт, Шлоттербек (Сильдийя, 65), Гюнтер, Хаберер, Грифо (Чжон Ву Ен, 65), Эггештайн, Хелер (Петерсен, 79), Демирович (Шаллаи, 79).
"Вольфсбург" - "Унион Берлин" 1:0
Гол: Авонийи (аг), 24 - 1:0
"Вольфсбург": Кастельс, Баку (Штеффен, 76), Мбабу, Брукс, Борнаув, Руссийон, Шлагер (Вранкс, 65), Арнольд, Крузе (Герхардт, 86), Винд, Бялек (Нмеча, 64).
"Унион Берлин": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Хайнц (Озтуналы, 82), Баумгартль, Очипка, Харагути (Мевальд, 64), Хедира (Уджа, 82), Премель, Беккер (Фогльзаммер, 71), Авонийи (Михель, 71).
"Бавария" - "Байер" 1:1
Голы: Зюле, 18 - 1:0, Мюллер (аг), 36 - 1:1
"Бавария": Ульрайх, Павар, Зюле, Упамекано, Ричардс (Сане, 61), Гнабри (Шупо-Мотинг, 74), Киммих, Мусиала, Мюллер (Забитцер, 61), Левандовски, Коман (Сарр, 86).
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Коссуну, 82), Арангис, Демирбай, Адли (Паласиос, 70), Диаби (Азмун, 89), Виртц (Аларио, 89).
"Герта" - "Айнтрахт" 1:4
Голы: Кнауфф, 17 - 0:1, Тута, 48 - 0:2, Линдстрем, 56 - 0:3, Зельке, 61 - 1:3, Борре, 63 - 1:4
"Герта": Лотка, Пекарик, Боята, Кемпф, Миттельштедт, Дарида (Зельке, 56), Тузар, Сердар, Ли Дон Чжун (Боатенг, 56), Йоветич, Рихтер (Бельфодиль, 56).
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф (Чендлер, 83), Костич, Соу (Ильзанкер, 88), Камада (Хрустич, 83), Якич, Линдстрем (Хеуге, 73), Борре (Ламмерс, 72).
"Бохум" - "Гройтер" 2:1
Голы: Ляйтш, 35 - 1:0, Белла-Кочап (аг), 64 - 1:1, Лосилла, 71 - 2:1
"Бохум": Риманн, Гамбоа (Стафилидис, 74), Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Машович, 90), Левен (Пантович, 65), Польтер, Хольтманн (Асано, 65), Антви-Аджей (Блум, 74).
"Гройтер": Линде, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер (Виллемс, 46), Зегуин, Тилльманн (Грин, 82), Дудзяк (Нильсен, 46), Кристиансен (Пулулу, 82), Левелинг (Абиама, 67), Хргота.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20