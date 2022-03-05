"Байер" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги

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"Байер" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 25-го тура БундеслигиФото: сайт "Баварии"

Представляем результаты матчей 25-го тура немецкой Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" 1:1

Голы: Демирович, 38 - 0:1, Анхелиньо, 90 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 58), Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Ольмо, 58), Форсберг (Собослаи, 79), Айдара, Нкунку, Поульсен (Андре Силва, 59).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Гульде (Шлоттербек, 89), Линхарт, Шлоттербек (Сильдийя, 65), Гюнтер, Хаберер, Грифо (Чжон Ву Ен, 65), Эггештайн, Хелер (Петерсен, 79), Демирович (Шаллаи, 79).


"Вольфсбург" - "Унион Берлин" 1:0

Гол: Авонийи (аг), 24 - 1:0

"Вольфсбург": Кастельс, Баку (Штеффен, 76), Мбабу, Брукс, Борнаув, Руссийон, Шлагер (Вранкс, 65), Арнольд, Крузе (Герхардт, 86), Винд, Бялек (Нмеча, 64).

"Унион Берлин": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Хайнц (Озтуналы, 82), Баумгартль, Очипка, Харагути (Мевальд, 64), Хедира (Уджа, 82), Премель, Беккер (Фогльзаммер, 71), Авонийи (Михель, 71).


"Бавария" - "Байер" 1:1

Голы: Зюле, 18 - 1:0, Мюллер (аг), 36 - 1:1

"Бавария": Ульрайх, Павар, Зюле, Упамекано, Ричардс (Сане, 61), Гнабри (Шупо-Мотинг, 74), Киммих, Мусиала, Мюллер (Забитцер, 61), Левандовски, Коман (Сарр, 86).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Коссуну, 82), Арангис, Демирбай, Адли (Паласиос, 70), Диаби (Азмун, 89), Виртц (Аларио, 89).


"Герта" - "Айнтрахт" 1:4

Голы: Кнауфф, 17 - 0:1, Тута, 48 - 0:2, Линдстрем, 56 - 0:3, Зельке, 61 - 1:3, Борре, 63 - 1:4

"Герта": Лотка, Пекарик, Боята, Кемпф, Миттельштедт, Дарида (Зельке, 56), Тузар, Сердар, Ли Дон Чжун (Боатенг, 56), Йоветич, Рихтер (Бельфодиль, 56).

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф (Чендлер, 83), Костич, Соу (Ильзанкер, 88), Камада (Хрустич, 83), Якич, Линдстрем (Хеуге, 73), Борре (Ламмерс, 72).


"Бохум" - "Гройтер" 2:1

Голы: Ляйтш, 35 - 1:0, Белла-Кочап (аг), 64 - 1:1, Лосилла, 71 - 2:1

"Бохум": Риманн, Гамбоа (Стафилидис, 74), Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Машович, 90), Левен (Пантович, 65), Польтер, Хольтманн (Асано, 65), Антви-Аджей (Блум, 74).

"Гройтер": Линде, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер (Виллемс, 46), Зегуин, Тилльманн (Грин, 82), Дудзяк (Нильсен, 46), Кристиансен (Пулулу, 82), Левелинг (Абиама, 67), Хргота.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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