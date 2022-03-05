"Зенит" назвал лучшего футболиста команды по итогам февраля

Фото: сайт "Зенита"

Хавбек "Зенита" Клаудиньо признан лучшим футболистом команды по итогам февраля.

Бразилец выиграл в голосовании, получив 36,23% голосов. Он опередил Вендела (17,49%) и Малкома (11,23%).

Стоит отметить, что для Клаудиньо это четвертая подобная награда в этом сезоне.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 21 игру, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте также: СМИ узнали причину ухода Ракицкого из "Зенита". | http://soccernews.ru