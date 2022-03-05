"Челси" разгромил "Бернли" и другие результаты 28-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Челси"
Представляем результаты матчей 28-го тура АПЛ.
"Бернли" - "Челси" 0:4
Голы: Джеймс, 47 - 0:1, Хавертц, 52 - 0:2, Хавертц, 55 - 0:3, Пулишич, 69 - 0:4
"Бернли": Поуп, Робертс, Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Корне, 63), Вегорст (Барнс, 78), Макнил.
"Челси": Менди, Джеймс (Ковачич, 70), Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Сауль, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 70), Пулишич, Маунт (Вернер, 78), Хавертц.
"Вулверхэмптон" - "Кристал Пэлас" 0:2
Голы: Матета, 19 - 0:1, Заа (пен), 34 - 0:2
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Хувер (Кастро, 25), Коуди, Саисс, Килмен (Шикинью, 79), Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан, Поденсе, Нету (Хименес, 63).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Миливоевич, 69), Шлупп, Галлахер, Олисе (Хьюз, 82), Заа, Матета (Бентеке, 69).
"Ньюкасл" - "Брайтон" 2:1
Голы: Фрэйзер, 12 - 1:0, Шер, 14 - 2:0, Данк, 55 - 2:1
"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Уиллок (Лонгстафф, 90), Фрэйзер (Бруно Гимараэс, 79), Мерфи (Сен-Максимен, 64), Вуд, Жоэлинтон.
"Брайтон": Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья, Гросс, Модер (Мопе, 59), Альсате (Мак Аллистер, 79), Лэмпти (Марч, 59), Уэлбек, Троссард.
"Норвич" - "Брентфорд" 1:3
Голы: Тоуни, 32 - 0:1, Тоуни (пен), 52 - 0:2, Тоуни (пен), 58 - 0:3, Пукки, 90 - 1:3
"Норвич": Крул, Байрэм, Хэнли, Гибсон, Уильямс (Ааронс, 81), Маклин, Норманн (Ле-Мелу, 81), Гилмор (Роу, 74), Рашица, Пукки, Сарджент.
"Брентфорд": Райя, Айер (Роэрслев, 75), Янссон, Пиннок, Генри, Канос (Висса, 82), Эриксен, Нергор (Оньека, 59), Янельт, Мбемо, Тоуни.
"Астон Вилла" - "Саутгемптон" 4:0
Голы: Уоткинс, 9 - 1:0, Дуглас Луис, 44 - 2:0, Коутиньо, 52 - 3:0, Ингз, 54 - 4:0
"Астон Вилла": Мартинес, Чемберс, Мингз, Янг, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Бэйли, 78), Кэш, Коутиньо (Буэндиа, 81), Ингз (Сансон, 71), Уоткинс.
"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Стивенс, Беднарек, Перро (Уокер-Питерс, 58), Армстронг, Эльюнусси (Валери, 46), Ромеу (Диалло, 76), Уорд-Проуз, Адамс, Броя.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18