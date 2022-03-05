"Эспаньол" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги

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"Эспаньол" обыграл "Хетафе" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Эспаньола"

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" уступил "Эспаньолу".

На данный момент "Эспаньол" занимает 12-е место, "Хетафе" - 15-е.

"Эспаньол" - "Хетафе" 2:0

Голы: Кабрера, 17 - 1:0, Кабако (аг), 27 - 2:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Алеиш Видаль, 81), Кабрера, Калеро, Педроса, Вильена (Меламед, 60), Дардер (Мерида, 90), Баре, Эррера, де Томас (Морон, 90), Пуадо (У Лэй, 89).

"Хетафе": Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Кабако (Янкто, 81), Оливера, Максимович, Оскар Родригес (Вильяр, 81), Флорентину (Сандро Рамирес, 69), Унал, Майораль.  

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