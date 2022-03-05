"Эспаньол" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Эспаньола"
В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" уступил "Эспаньолу".
На данный момент "Эспаньол" занимает 12-е место, "Хетафе" - 15-е.
"Эспаньол" - "Хетафе" 2:0
Голы: Кабрера, 17 - 1:0, Кабако (аг), 27 - 2:0
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Алеиш Видаль, 81), Кабрера, Калеро, Педроса, Вильена (Меламед, 60), Дардер (Мерида, 90), Баре, Эррера, де Томас (Морон, 90), Пуадо (У Лэй, 89).
"Хетафе": Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Кабако (Янкто, 81), Оливера, Максимович, Оскар Родригес (Вильяр, 81), Флорентину (Сандро Рамирес, 69), Унал, Майораль.
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|Команда
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|О
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14