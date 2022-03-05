Азмун дебютировал за "Байер"

Фото: твиттер "Байера"

Форвард Сердар Азмун совершил дебют за "Байер".

27-летний иранец дебютировал в игре 25-го тура Бундеслиги против "Баварии" (1:1). Он вышел на поле на 89-й минуте матча.

Напомним, что Азмун присоединился к "Байеру" в январе на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Зенит".

В этом сезоне на его счету 10 голов и один ассист в 21 матче.

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