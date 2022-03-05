Азмун дебютировал за "Байер"
Фото: твиттер "Байера"
Форвард Сердар Азмун совершил дебют за "Байер".
27-летний иранец дебютировал в игре 25-го тура Бундеслиги против "Баварии" (1:1). Он вышел на поле на 89-й минуте матча.
Напомним, что Азмун присоединился к "Байеру" в январе на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Зенит".
В этом сезоне на его счету 10 голов и один ассист в 21 матче.
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|Команда
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|32
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|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
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