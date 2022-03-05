ЦСКА на последних минутах вырвал победу над "Нижним Новгородом"
Фото: инстаграм ЦСКА
В рамках 20-го тура РПЛ ЦСКА добыл победу над "Нижним Новгородом".
Благодаря победе ЦСКА вышел на третье место. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 5 очков.
ЦСКА - "Нижний Новгород" 1:0
Гол: Языджи, 90 - 1:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 85), Дивеев, Бийол, Фукс (Эджуке, 56), Обляков, Дзагоев (Зайнутдинов, 46), Медина (Яковлев, 57), Гбамен, Карраскаль (Ахметов, 75), Языджи.
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Гоцук, Кечкеш, Александров, Юлдошев (Ткачук, 89), Калинский, Ларсен, Кравцов, Стоцкий, Эннин (Берковский, 74), Милсон (Масоэро, 45).
Удаление: Кечкеш (42).
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