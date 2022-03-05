Еще один тол-клуб вступил в борьбу за Левандовски

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Еще один тол-клуб вступил в борьбу за Левандовски Фото: инстаграм Роберта Левандовски

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски попал в сферу интересов еще одного клуба.

Как сообщает Fichajes, подписать 33-летнего поляка хочет "Манчестер Юнайтед". "МЮ" уже контактировал с окружением футболиста.

Соглашение Левандовски с клубом истекает летом 2023 года. Переговоры о продлении не ведутся.

В этом сезоне на счету Левандовски 39 голов и три ассиста в 34 матчах.

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