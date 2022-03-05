"Рома" Моуринью победила "Аталанту" Миранчука

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"Рома" Моуринью победила "Аталанту" МиранчукаФото: твиттер "Ромы"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Рома" минимально переиграла "Аталанту".

"Аталанта" по-прежнему остается на пятом месте, "Рома" поднялась на шестое.

Отметим, что Алексей Миранчук провел на поле весь матч.

"Рома" - "Аталанта" 1:0

Гол: Абрахам, 32 - 1:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Рожер, 84), Смоллинг, Манчини, Кумбула, Залевски (Винья, 62), Мхитарян, Кристанте, Пеллегрини (Сержиу Оливейра, 84), Дзаньоло (Верету, 75), Абрахам (Афена-Гьян, 84).

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино (Гимшити, 82), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 21), де Рон, Фройлер, Пашалич (Муриэль, 46), Пессина (Бога, 60), Копмейнерс (Малиновский, 60), Миранчук.

Удаления: де Рон (90), Мхитарян (90).  

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