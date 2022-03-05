"Рома" Моуринью победила "Аталанту" Миранчука
Фото: твиттер "Ромы"
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Рома" минимально переиграла "Аталанту".
"Аталанта" по-прежнему остается на пятом месте, "Рома" поднялась на шестое.
Отметим, что Алексей Миранчук провел на поле весь матч.
"Рома" - "Аталанта" 1:0
Гол: Абрахам, 32 - 1:0
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Рожер, 84), Смоллинг, Манчини, Кумбула, Залевски (Винья, 62), Мхитарян, Кристанте, Пеллегрини (Сержиу Оливейра, 84), Дзаньоло (Верету, 75), Абрахам (Афена-Гьян, 84).
"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино (Гимшити, 82), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 21), де Рон, Фройлер, Пашалич (Муриэль, 46), Пессина (Бога, 60), Копмейнерс (Малиновский, 60), Миранчук.
Удаления: де Рон (90), Мхитарян (90).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17