Марио Фернандес получил серьезное повреждение в матче с "Нижним Новгородом"

Фото: инстаграм ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес травмировался в игре против "Нижнего Новгорода" (1:0).

Как сообщил наставник команды Алексей Березуцкий, у футболиста диагностировано сотрясение мозга и перелом носа.

Отметим, что Фернандес вынужден был покинуть поле на 85-й минуте.

В текущем сезоне Фернандес провел 20 игр, однако результативными действиями не отличился.

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