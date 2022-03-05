"Валенсия" без Черышева обыграла "Гранаду"
Фото: сайт "Валенсии"
В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" одержала победу над "Гранадой".
Благодаря победе "летучие мыши" поднялись на девятое место. Отметим, что россиянин Денис Черышев остался на скамейке запасных.
"Валенсия" - "Гранада" 3:1
Голы: Гедеш, 48 - 1:0, Макси Гомес, 51 - 2:0, Доменек (аг), 56 - 2:1, Солер (пен), 62 - 3:1
"Валенсия": Доменек, Фулькье, Джемерт, Гильямон, Тони Лато (Хесус Васкес, 5), Солер (Москера, 86), Рачич, Муса (Хиль, 73), Гедеш, Макси Гомес (Дуро, 73), Маркос Андре (Элдер Кошта, 86).
"Гранада": Луиш Машимиану, Диас (Кини, 76), Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас (Мачис, 63), Монторо (Молина, 66), Милья (Рочина, 76), Петрович, Суарес (Аресо, 76), Узуни.
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14