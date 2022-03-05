"Валенсия" без Черышева обыграла "Гранаду"

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"Валенсия" без Черышева обыграла "Гранаду"Фото: сайт "Валенсии"

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" одержала победу над "Гранадой".

Благодаря победе "летучие мыши" поднялись на девятое место. Отметим, что россиянин Денис Черышев остался на скамейке запасных.

"Валенсия" - "Гранада" 3:1

Голы: Гедеш, 48 - 1:0, Макси Гомес, 51 - 2:0, Доменек (аг), 56 - 2:1, Солер (пен), 62 - 3:1

"Валенсия": Доменек, Фулькье, Джемерт, Гильямон, Тони Лато (Хесус Васкес, 5), Солер (Москера, 86), Рачич, Муса (Хиль, 73), Гедеш, Макси Гомес (Дуро, 73), Маркос Андре (Элдер Кошта, 86).

"Гранада": Луиш Машимиану, Диас (Кини, 76), Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас (Мачис, 63), Монторо (Молина, 66), Милья (Рочина, 76), Петрович, Суарес (Аресо, 76), Узуни.  

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