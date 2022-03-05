"Штутгарт" добыл волевую победу над гладбахской "Боруссией"

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"Штутгарт" добыл волевую победу над гладбахской "Боруссией"Фото: твиттер "Штутгарта"

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" вырвал победу над менхенгладбахской "Боруссией".

"Штутгарт" - "Боруссия" М 3:2

Голы: Плеа, 14 - 0:1, Тюрам, 35 - 0:2, Эндо, 38 - 1:2, Фюрих, 51 - 2:2, Калайджич, 83 - 3:2

"Штутгарт": Мюллер, Мавропанос, Антон, Ито, Соса, Каразор, Эндо, Фюрих (Ферстер, 90), Мармуш (Кулибали, 89), Калайджич, Тиагу Томаш (Эглофф, 90).

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Коне (Эмболо, 72), Плеа (Нетц, 85), Тюрам.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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