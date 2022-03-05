"Штутгарт" добыл волевую победу над гладбахской "Боруссией"
Фото: твиттер "Штутгарта"
В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" вырвал победу над менхенгладбахской "Боруссией".
"Штутгарт" - "Боруссия" М 3:2
Голы: Плеа, 14 - 0:1, Тюрам, 35 - 0:2, Эндо, 38 - 1:2, Фюрих, 51 - 2:2, Калайджич, 83 - 3:2
"Штутгарт": Мюллер, Мавропанос, Антон, Ито, Соса, Каразор, Эндо, Фюрих (Ферстер, 90), Мармуш (Кулибали, 89), Калайджич, Тиагу Томаш (Эглофф, 90).
"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Коне (Эмболо, 72), Плеа (Нетц, 85), Тюрам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20