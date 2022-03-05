Березуцкий прокомментировал победу над "Нижним Новгородом"

Фото: инстаграм ЦСКА

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарии после победы над "Нижним Новгородом" (1:0).

"На мой взгляд, игра была достаточно яркой. Мы полностью контролировали ход матча, как до удаления, так и после. Однако у команды была усталость. Мне непонятен график, который предоставила РПЛ. Давно просили передвинуть матч на 7 марта, никому это не мешало, и никто не был против. Однако почему-то никто этого не сделал. Особенно с учетом того, что до Сочи добираться 4,5 часа. Это оригинальное и странное решение.

Футболисты играли на усталости. С такими перелетами, а мы прилетели ранним утром, невозможно успеть восстановиться. Это опасно для здоровья. Но что сделано, то сделано. Я рад, что ребята проявили характер, бились до конца. В таких условиях футбол вознаграждает, так и получилось.

В таких условиях трудно играть именно в атаку. Нужно создавать, а это гораздо сложнее, тем более когда у игроков ноги не до конца восстановились. Острой и креативной игры не хватало", - приводит слова Березуцкого сайт ЦСКА.

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