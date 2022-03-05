Березуцкий прокомментировал победу над "Нижним Новгородом"

Теги цска москваалексей березуцкийнижний новгород

Березуцкий прокомментировал победу над "Нижним Новгородом" Фото: инстаграм ЦСКА

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарии после победы над "Нижним Новгородом" (1:0).

"На мой взгляд, игра была достаточно яркой. Мы полностью контролировали ход матча, как до удаления, так и после. Однако у команды была усталость. Мне непонятен график, который предоставила РПЛ. Давно просили передвинуть матч на 7 марта, никому это не мешало, и никто не был против. Однако почему-то никто этого не сделал. Особенно с учетом того, что до Сочи добираться 4,5 часа. Это оригинальное и странное решение.

Футболисты играли на усталости. С такими перелетами, а мы прилетели ранним утром, невозможно успеть восстановиться. Это опасно для здоровья. Но что сделано, то сделано. Я рад, что ребята проявили характер, бились до конца. В таких условиях футбол вознаграждает, так и получилось.

В таких условиях трудно играть именно в атаку. Нужно создавать, а это гораздо сложнее, тем более когда у игроков ноги не до конца восстановились. Острой и креативной игры не хватало", - приводит слова Березуцкого сайт ЦСКА.

Читайте также: ЦСКА на последних минутах вырвал победу над "Нижним Новгородом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"

Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов