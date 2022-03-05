"Байер" шокировал "Ньюкасл" стоимостью своего игрока

Теги байер леверкузенньюкасл юнайтедтрансферымусса диаби

"Байер" шокировал "Ньюкасл" стоимостью своего игрокаФото: инстаграм Диаби

"Ньюкасл" интересуется форвардом "Байера" Мусса Диаби.

Как сообщает Goal.com, "сороки" сделали запрос о возможном трансфере 22-летнего француза ближайшим летом. Однако немецкий клуб оценил своего игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Диаби 15 голов и 9 ассистов в 30 играх.

Читайте также: Ботман сделал выбор между "Миланом" и "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"

Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов