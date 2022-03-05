"Байер" шокировал "Ньюкасл" стоимостью своего игрока

Фото: инстаграм Диаби

"Ньюкасл" интересуется форвардом "Байера" Мусса Диаби.

Как сообщает Goal.com, "сороки" сделали запрос о возможном трансфере 22-летнего француза ближайшим летом. Однако немецкий клуб оценил своего игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Диаби 15 голов и 9 ассистов в 30 играх.

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