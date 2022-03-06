Тухель высказался о матче с "Бернли"

Фото твиттер "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Бернли" (4:0).

"Во втором тайме мы сыграли более свободно. Потребовалось напомнить футболистам, что мы хотим видеть. Необходимо было создавать больше проблем защите соперника, искать свободные зоны. Могло быть еще лучше, однако мы с уважением отнеслись к месту, где играли.

Первый гол имел сегодня очень большое значение, он придал нам уверенность. Когда "Бернли" находится в таком положении, какое у них сейчас, они всегда создадут вам проблемы", - приводит слова Тухеля ВВС.

Читайте также: "Челси" разгромил "Бернли" и другие результаты 28-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru