"Лацио" разгромил "Кальяри" в матче Серии А
Фото: твиттер "Лацио"
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Лацио" уверенно разобрался с "Кальяри".
Несмотря на победу "Лацио" остается на седьмом месте, "Кальяри" - на 17-м.
"Кальяри" - "Лацио" 0:3
Голы: Иммобиле (пен), 19 - 0:1, Луис Альберто, 42 - 0:2, Фелипе Андерсон, 62 - 0:3
"Кальяри": Краньо, Белланова, Гольданига (Чеппителли, 77), Альтаре (Карбони, 57), Ловато, Далберт (Дзаппа, 77), Дейола (Паволетти, 57), Марин, Грасси, Перейро (Базелли, 67), Жоао Педро.
"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Раду, Лейва, Луис Альберто (Башич, 88), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Педро, 68), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Ромеро, 84).
Удаление: Марушич (89).
Читайте также: "Рома" Моуринью победила "Аталанту" Миранчука. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Лацио" разгромил "Кальяри" в матче Серии А
-
Тухель высказался о матче с "Бернли"
-
Клопп прокомментировал победу над "Вест Хэмом"
-
"Байер" шокировал "Ньюкасл" стоимостью своего игрока
-
Puma приостановила поставки в Россию
-
Березуцкий прокомментировал победу над "Нижним Новгородом"
-
"Штутгарт" добыл волевую победу над гладбахской "Боруссией"
-
"Валенсия" без Черышева обыграла "Гранаду"
-
1
Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"
-
Марио Фернандес получил серьезное повреждение в матче с "Нижним Новгородом"
-
"Рома" Моуринью победила "Аталанту" Миранчука
-
Еще один тол-клуб вступил в борьбу за Левандовски
-
"Црвена Звезда" раскритиковала УЕФА из-за решения по российским клубам
-
"Ланс" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1
-
ЦСКА на последних минутах вырвал победу над "Нижним Новгородом"
-
Азмун дебютировал за "Байер"
-
Оливер Кан контактировал с агентом Холанда
-
"Эспаньол" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
-
"Челси" разгромил "Бернли" и другие результаты 28-го тура АПЛ
-
"Зенит" назвал лучшего футболиста команды по итогам февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17