"Лацио" разгромил "Кальяри" в матче Серии А

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"Лацио" разгромил "Кальяри" в матче Серии АФото: твиттер "Лацио"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Лацио" уверенно разобрался с "Кальяри".

Несмотря на победу "Лацио" остается на седьмом месте, "Кальяри" - на 17-м.

"Кальяри" - "Лацио" 0:3

Голы: Иммобиле (пен), 19 - 0:1, Луис Альберто, 42 - 0:2, Фелипе Андерсон, 62 - 0:3

"Кальяри": Краньо, Белланова, Гольданига (Чеппителли, 77), Альтаре (Карбони, 57), Ловато, Далберт (Дзаппа, 77), Дейола (Паволетти, 57), Марин, Грасси, Перейро (Базелли, 67), Жоао Педро.

"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Раду, Лейва, Луис Альберто (Башич, 88), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Педро, 68), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Ромеро, 84).

Удаление: Марушич (89).

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