ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце"

Фото: твиттер "Ниццы"

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 ПСЖ проиграл "Ницце".

Благодаря победе "Ницца" вышла на второе место и сократила отставание от лидирующего ПСЖ до 16 очков.

"Ницца" - ПСЖ 1:0

Гол: Делор, 88 - 1:0

"Ницца": Бенитес, Данилюк (Лотомба, 79), Данте, Тодибо, Бар, Тюрам (Стенгс, 79), Лемина (Шнайдерлин, 70), Росарио, Клюйверт (Будауи, 86), Дольберг (Делор, 70), Гуири.

ПСЖ: Навас, Керер (Дракслер, 90), Маркиньос, Диалло, Бернат, Вейналдум (Гуйе, 90), Данилу Перейра, Верратти, Ди Мария (Икарди, 79), Месси, Неймар.

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