ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце"
Фото: твиттер "Ниццы"
В рамках 27-го тура французской Лиги 1 ПСЖ проиграл "Ницце".
Благодаря победе "Ницца" вышла на второе место и сократила отставание от лидирующего ПСЖ до 16 очков.
"Ницца" - ПСЖ 1:0
Гол: Делор, 88 - 1:0
"Ницца": Бенитес, Данилюк (Лотомба, 79), Данте, Тодибо, Бар, Тюрам (Стенгс, 79), Лемина (Шнайдерлин, 70), Росарио, Клюйверт (Будауи, 86), Дольберг (Делор, 70), Гуири.
ПСЖ: Навас, Керер (Дракслер, 90), Маркиньос, Диалло, Бернат, Вейналдум (Гуйе, 90), Данилу Перейра, Верратти, Ди Мария (Икарди, 79), Месси, Неймар.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13