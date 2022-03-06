Маркиньос назвал лучшего игрока в мире

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Маркиньос назвал лучшего игрока в мире Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

Защитник ПСЖ Маркиньос высоко отозвался о форварде команды Килиане Мбаппе.

"Мы видим, что Мбаппе делает на поле, знаем, как он важен. Он забивает голы, решает исход игр... Нам нужны такие футболисты. Мы видим его на тренировках. Редко можно увидеть такую мощь. Лучший ли он футболист мира? Думаю да, на данный момент", - цитирует Маркиньюса RMC Sport.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает по окончании сезона и клуб не пока не смог договориться о продлении.

В этом сезоне на счету 23-летнего француза 24 гола и 14 ассистов в 34 матчах.

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