Президент "Барселоны" отрицает переговоры по Холанду

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Президент "Барселоны" отрицает переговоры по Холанду Фото: инстаграм "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб не ведет переговоры по трансферу форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Я могу опровергнуть, что по Холанду были переговоры какого-либо рода. Не было ни встреч, ни разговоров. Ничего. Что касается встречи Хави и Холанда в Мюнхене, то это не мое дело, однако, как я считаю, два спортсмена могут поговорить о футболе.

Первое, что мы сделаем, - свяжемся с дортмундской "Боруссией", его клубом", - приводит слова Лапорты Goal.com.

Напомним, что из-за травмы Холанд не появлялся на поле с 22 января.

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