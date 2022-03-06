Вейналдум может вернуться в АПЛ, но не в "Ливерпуль"

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Вейналдум может вернуться в АПЛ, но не в "Ливерпуль" Фото: инстаграм Вейналдума

Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум близок к возвращению в АПЛ.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 31-летнего голландца заинтересована "Астон Вилла".

Соглашение игрока с ПСЖ действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость составляет порядка 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Вейналдум принял участие в 29 играх, забил три гола и отдал два ассиста.

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