"Манчестер Юнайтед" примет решение по тен Хагу, опираясь на результаты "Аякса" в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм "Аякса"
"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски нового главного тренера для команды.
Как сообщает The Athletic, основные кандидаты - Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг. "МЮ" хотел бы договориться с новым тренером в ближайшее время, чтобы тот уже начал планировать предсезонную подготовку.
Руководство "МЮ" больше склоняется к кандидатуре Почеттино, однако проблемой могут стать отступные за аргентинского специалиста, так как его контракт с ПСЖ рассчитан до 2023 года.
Что касается тен Хага, то тут "МЮ" будет принимать решение, опираясь на успехи "Аякса" в Лиге Чемпионов. В 1/8 финала амстердамскому клубу противостоит "Бенфика".
Кроме того, не исключается вариант, что Ральф Рангник может остаться у руля команды. Однако это также будет зависеть от результатов в конце сезона.
Читайте также: Тен Хаг готовится к работе в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Месси получил одну из худших оценок за матч с "Ниццей"
-
"Шальке" уволил главного тренера
-
"Манчестер Юнайтед" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Карпин может вернуться в "Ростов"
-
"Интер" сделал предложение Дибале
-
17 фанатов погибло во время матча чемпионата Мексики
-
Невилл сравнил составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"
-
Неймар толкнул футболиста "Ниццы" после проделанного финта
-
Стали известны задачи ЦСКА в этом сезоне
-
Мбаппе давал Пересу устное обещание о переходе в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" примет решение по тен Хагу, опираясь на результаты "Аякса" в Лиге Чемпионов
-
Губерниев высказался о дерби между "Динамо" и "Спартаком"
-
Стало известно, какие условия контракта "Ювентус" предлагает Погба
-
Вейналдум может вернуться в АПЛ, но не в "Ливерпуль"
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"
-
Бензема стал третьим футболистом со 100 ассистами в Ла Лиге в 21-м веке
-
Президент "Барселоны" отрицает переговоры по Холанду
-
Легионеры ЦСКА не собираются покидать клуб
-
Почеттино прокомментировал поражение от "Ниццы"
-
Маркиньос назвал лучшего игрока в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18