"Манчестер Юнайтед" примет решение по тен Хагу, опираясь на результаты "Аякса" в Лиге Чемпионов

Теги манчестер юнайтедмаурисио почеттиноэрик тен хаг

"Манчестер Юнайтед" примет решение по тен Хагу, опираясь на результаты "Аякса" в Лиге ЧемпионовФото: инстаграм "Аякса"

"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски нового главного тренера для команды.

Как сообщает The Athletic, основные кандидаты - Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг. "МЮ" хотел бы договориться с новым тренером в ближайшее время, чтобы тот уже начал планировать предсезонную подготовку.

Руководство "МЮ" больше склоняется к кандидатуре Почеттино, однако проблемой могут стать отступные за аргентинского специалиста, так как его контракт с ПСЖ рассчитан до 2023 года.

Что касается тен Хага, то тут "МЮ" будет принимать решение, опираясь на успехи "Аякса" в Лиге Чемпионов. В 1/8 финала амстердамскому клубу противостоит "Бенфика".

Кроме того, не исключается вариант, что Ральф Рангник может остаться у руля команды. Однако это также будет зависеть от результатов в конце сезона.

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