Стали известны задачи ЦСКА в этом сезоне

Руководство ЦСКА обозначило задачи команды на текущий сезон.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", боссы ожидают от команды второе место в РПЛ и победу в Кубке России.

Напомним, что в январе "армейцы" подписали четырех новичков - Жан-Филиппа Гбамена, Хесуса Медину, Юсуфа Языджи и Хорхе Карраскаля.

После 20 туров ЦСКА занимает в РПЛ третье место, отставая от "Динамо", идущего вторым, на 3 очка.

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