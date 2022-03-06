Стали известны задачи ЦСКА в этом сезоне
Руководство ЦСКА обозначило задачи команды на текущий сезон.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", боссы ожидают от команды второе место в РПЛ и победу в Кубке России.
Напомним, что в январе "армейцы" подписали четырех новичков - Жан-Филиппа Гбамена, Хесуса Медину, Юсуфа Языджи и Хорхе Карраскаля.
После 20 туров ЦСКА занимает в РПЛ третье место, отставая от "Динамо", идущего вторым, на 3 очка.
Читайте также: ЦСКА сразится со "Спартаком" и другие пары 1/4 финала Кубка России. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Месси получил одну из худших оценок за матч с "Ниццей"
-
"Шальке" уволил главного тренера
-
"Манчестер Юнайтед" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Карпин может вернуться в "Ростов"
-
"Интер" сделал предложение Дибале
-
17 фанатов погибло во время матча чемпионата Мексики
-
Невилл сравнил составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"
-
Неймар толкнул футболиста "Ниццы" после проделанного финта
-
Стали известны задачи ЦСКА в этом сезоне
-
Мбаппе давал Пересу устное обещание о переходе в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" примет решение по тен Хагу, опираясь на результаты "Аякса" в Лиге Чемпионов
-
Губерниев высказался о дерби между "Динамо" и "Спартаком"
-
Стало известно, какие условия контракта "Ювентус" предлагает Погба
-
Вейналдум может вернуться в АПЛ, но не в "Ливерпуль"
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"
-
Бензема стал третьим футболистом со 100 ассистами в Ла Лиге в 21-м веке
-
Президент "Барселоны" отрицает переговоры по Холанду
-
Легионеры ЦСКА не собираются покидать клуб
-
Почеттино прокомментировал поражение от "Ниццы"
-
Маркиньос назвал лучшего игрока в мире